Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

04.05.2022 11:44

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde bir asır önce başlayan, tüm köylülerin köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneği günümüzde de devam ediyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde bir asır önce başlayan, tüm köylülerin köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneği günümüzde de devam ediyor.

Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde köy halkı büyük dedelerinden kalan bayramlaşma geleneğini sürdürmek için bayramın 2'nci veya 3'üncü günü köy meydanında toplanarak toplu şekilde bayramlaşıyorlar. Bir geleneği yaşatmak adına köyde bulunanlar veya köyden taşınmış olup il dışında yaşayan Höyük köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar. Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Höyük köyü muhtarı İmral Kara, "Genelde bayramın 2. veya 3. günü atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder" dedi. Höyük köyü Osman Karaoğulları Dernek Başkanı Bülent Kara ise "Bu geleneksel etkinliğimiz asırlar boyu süren bir etkinlik. Dedelerimizden bu yana süre gelen bir etkinlik. Bizde onlardan devraldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz. Kalabalık bir şekilde katılımla bayramlaşma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 76 yıllık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor Tekirdağ'da 76 yıllık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:28 Kafasına halat çarpan işçinin yüzü parçalandı! Yüzde 80 ölüm riski bulunan şahıs hayata tutundu
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement