Bir asırlık ceylan derisi seccadeyi torunlarına miras bırakacak - Son Dakika

Bir asırlık ceylan derisi seccadeyi torunlarına miras bırakacak

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde ikamet eden Ramazan Öztürk (66), 80 bin lira teklif edilen bir asırlık el yapımı ceylan derisi namaz seccadesini, torunlarına miras bırakacak.

Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde ikamet eden Ramazan Öztürk, 3 kuşaktır kullandıkları seccadeye 80 bin lira teklif edenler olduğunu, ancak satmadığını belirterek, "Ben değer biçilemeyen el yapımı ceylan derisi namaz seccademi satma taraftarı değilim. Bir asırlık el yapımı seccademizi 3 kuşaktır kullanmaktayız. Ben sağ olduğum müddetçe elimde kalacak. Seccadeye 80 bin lira fiyat verdiler. Ben oralı olmadım. Satma taraftarı da değilim. Torunlarıma miras bırakacağım" dedi.