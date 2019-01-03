Bir Aşk İki Hayat Filmi
1 saat önce
Bir Aşk İki Hayat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Aşk İki Hayat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Genç
bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalır. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.
“Yabancı Damat”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Bil Eylül
Meselesi” gibi yapımlardan tanıdığımız Engin Akyürek
ve “Binbir Gece”, “Karadayı”, Vatanım Sensin” gibi yapımların yıldızı Bergüzar Korel’in başrolünü üstlendiği aşk ve dram türündeki “Bir Aşk İki Hayat” film
inin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin
oturuyor. Yönetmen:
Ali BilginSenaryo:
Burcu Görgün, Özlem YılmazOyuncular:
Bergüzar Korel, Engin Akyürek, İpek Bilgin, Merve Dizdar
, Osman Sonant
, Serhat ParılFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Bir Aşk İki HayatYapımcı Firma:
Med YapımYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
25.01.2019Bir Aşk İki Hayat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Son Dakika
» Sinema
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı
Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar