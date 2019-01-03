Son Dakika Haberleri: Bir Aşk İki Hayat Filmi

Bir Aşk İki Hayat Filmi

1 saat önce

Bir Aşk İki Hayat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Aşk İki Hayat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalır. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.

“Yabancı Damat”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Bil Eylül Meselesi” gibi yapımlardan tanıdığımız Engin Akyürek ve “Binbir Gece”, “Karadayı”, Vatanım Sensin” gibi yapımların yıldızı Bergüzar Korel’in başrolünü üstlendiği aşk ve dram türündeki “Bir Aşk İki Hayat” filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.


Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo: Burcu Görgün, Özlem Yılmaz
Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant, Serhat Parıl
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Bir Aşk İki Hayat
Yapımcı Firma: Med Yapım
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

Bir Aşk İki Hayat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Bergüzar Korel, Engin Akyürek, Genç, Sinema
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