Son Dakika Haberleri: Bir Asteroit, Gözlemlendikten Hemen Sonra Atmosferde Yok Oldu
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Bir Asteroit, Gözlemlendikten Hemen Sonra Atmosferde Yok Oldu

1 saat önce

Kısmen küçük boyutlu zararsız bir asteroit, teleskoplara yakalandıktan kısa süre sonra Dünya'ya atmosferinde patladı.

Bir Asteroit, Gözlemlendikten Hemen Sonra Atmosferde Yok Oldu, System.String[]
Hawaii'deki teleskoplar, atmosfere giriş yapan aşağı yukarı bir buzdolabı boyutundaki bir göktaşını gözlemlemeyi başardı. Gök cismi, gözlemlendikten kısa süre sonra atmosferde yanarak yok oldu. 2019 MO adı verilen uzay taşı, gezegen yüzeyine varmayı başaramadı. Boyutu küçük olan gök cismi düşseydi bile pek de zarar vermezdi.

Aşağıda yer alan paylaşımda, atmosferde yanarak patlayan gök cisminin yarattığı parlama gözüküyor.

NASA verilerine göre kabaca her yıl bir tane ufak göktaşı gezegenimize düşüyor. 2019 MO'yu ilgi çekici kılan, yok olmadan hemen önce gözlemlenebilmiş olması. Daha önce bu tip gözlemler yalnızca 3 defa yaşanmıştı. Tabii ki bunun sebebi asteroitlerin davranışlarındaki bir değişiklik değil, teknolojimizin ilerlemesi.

Bu boyuttaki asteroitler çok büyük bir problem teşkil etmeseler de daha büyük gök cisimlerine karşı şimdilik savunmamız yok. O nedenle de NASA ve başka kuruluşlar, olası tehlikelere karşı savunma sistemleri geliştiriyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:07 
NASA, Teknoloji
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