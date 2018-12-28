Son Dakika Haberleri: Bir Atkı, Bir Bere ile Gönül Köprüsü Kurdular

Bir Atkı, Bir Bere ile Gönül Köprüsü Kurdular

2 saat önce

Yağlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Bir atkı, bir bere köprü kuralım minik kalplere" projesi hayata geçirildi.

Bir Atkı, Bir Bere ile Gönül Köprüsü Kurdular, System.String[]
Yağlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Bir atkı, bir bere köprü kuralım minik kalplere" projesi hayata geçirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatları usta öğreticileri kursiyerler tarafından Üçtepe ve Sınır Ahmet Elmalı ilkokulunda öğrenim gören 55 anasınıfı öğrencisi için atkı ve bere örüldüğünü söyledi.

Bahçekapılı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen projeye önem verdiklerini aktararak,"2 Ocak 2019 Çarşamba günü Üçtepe ilkokulunda etkinlik düzenleyeceğiz. Atkı, bere, oyuncak dağıtımı yapacağız. Yine 'İbiş ile Memiş' tiyatro gösterisi gerçekleştirilecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:16 Kaynak: AA

Elmalı, Üçtepe, Yağlıdere, Güncel
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