Bir avuç leblebi ile öğrencilerin hayatını değiştirme çabası - Son Dakika

Bir avuç leblebi ile öğrencilerin hayatını değiştirme çabası

Antalyalı kuruyemişçi ticari karının tamamını uzaktan eğitime bağışladı

Pandemi süresince tüm gelirini eğitimle ilgili faaliyet yürüten vakıf ve derneklere bağışlayacak

ANTALYA - Antalya'da bir kuruyemiş işletmesi sahibi, pandemi döneminde uzaktan eğitimde araç gereç sıkıntısı yaşayan çocukların bu ihtiyacını gidermek için karının tamamını eğitimde kullanma kararı aldı.

Antalyalı kuruyemişçi esnafı, 8 yıl önce öğretmen eşinin köy okulunda, hem fiziki hem de araç gereç anlamında sıkıntılar yaşadığını gördü. O dönemde kendi imkanlarıyla okulun fiziki yapısını düzelten girişimci, öğrencilere de kullanmaları için kıyafetten ders malzemelerine kadar destek sağladı. 'Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli' hadisinden yola çıkan girişimci, bu yardımlarını devam ettirmek için bir AVM içine, 'Bir avuç leblebi ile değişen hayatlar' sloganıyla kuruyemiş dükkanı açtı. Bu işletmesinin karının içinden asgari ücret miktarını alarak gerisini, pandemi süresince eğitimle ilgili vakıf ve derneklere bağışlama kararı aldı. Pandemiden sonra ise işletme gelirin yüzde 35'ini yine bu derneklere bağışlamaya devam edecek.

İşletme içine ise, "Ticari işletmemizin ismi sloganı ve şirket ana sözleşmesinde eğitim için ayırdığı kar payı oranında da anlaşılacağı üzere sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulmuş olup, Kovid-19 sürecinde eğitimden uzak kalan köy okullarında okuyan çocukların temel eğitim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu süreç sona erene ve çocuklar okullarında eğitimine başlayıncaya kadar işletme karının tamamını(sadece bir asgari ücret miktarını kendine ayırmak suretiyle) bu yönde faaliyette bulunan projelere bağışlayacaktır" yazısı asıldı.

"Sosyal sorumluluk projesi"

İşletme Müdürü Murat Keleş (40), işletmenin yaklaşık 2 ay önce açıldığını belirterek, yaklaşık 300 çeşit ürün sattıklarını ifade etti. Görünmez adamın kim olduğunu bilmediğini dile getiren Keleş, "Belki 40-45 veya 50 yaşlarında bir bayan da olabilir, 15 yaşında bir genç de olabilir. Burada önemli görünmez adamın kim olduğu değil de, görünmez adamın amacının ne olduğu, ne yapmak istediği. Tamamen sosyal sorumluluk projesidir. Sloganı ise, 'Bir avuç leblebiyle değişen hayatlar' olarak belirlendi" dedi.

"Bir ihtiyaçtan çıkıyor"

Görünmez adam fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklamalarda bulunan Keleş, "Görünmez adam bundan 8 yıl önce İzmir'in Kınık ilçesinde bağlı dağ köylerinde öğrencilerin zor koşullarda eğitim aldığını görüyor. Bunun için de yardım taleplerinde bulunuyor. Çok geç olsa da talepler karşılık bulunuyor. Ardından görünmez adam yardımları görünce çok duygulanıyor. Tamamen çocukların eğitim alması için sosyal sorumluluk projesi olarak bu işletmeyi açıyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için kullanılacak"

Görünmez adamın işletmeyi açmadan 3 yıl önce marka ismi oluşturduğunu kaydeden Keleş, "Maddi şartları el verdikten sonra da bu işletmeyi açıyor. Şirket ana sözleşmesine, şirketin elde etiği karının yüzde 34'nün köy okullarında okuyan öğrencilere kullanılması için dernek ve vakıflara aktarılmasını istiyor. Bu da yetmiyor ve pandemi döneminde gelirinin tamamını eğitiminde kullanılmak üzere taahhüt ediyor" diye konuştu.

"Olumlu karşılandı"

İşletmenin sosyal sorumluluk projesi üzerine açıldığına dair dükkan içerisine pankart astıklarını anlatan Keleş, müşterilerin de ilgisini çektiği ve olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Keleş, "Aynı zamanda görünmez adam sosyal medyanın gücünün de farkında. Sosyal medya hesaplarımız mevcuttur. İnstagramdan, Youtube'den bizi takip edebilirler. Yakın zamanda da alışverişlerimiz online olarak yapılacak" dedi.