Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu - Son Dakika

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

11 dakika önce

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vurulduADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı.

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı atışmada bacağından vurulmuştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Yaralı, yanındaki arkadaşları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçtı. Ömer K.'nın yine 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipler, delil araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıı.

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski sevgilisini 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı
Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştığı o anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]