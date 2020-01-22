Bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu - Son Dakika
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Bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, beyaz eşya mağazasından içinde 150 bin lira bulunan çelik kasayı çalan S.B. (32), polis tarafından yakalandı.

Bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, beyaz eşya mağazasından içinde 150 bin lira bulunan çelik kasayı çalan S.B. (32), polis tarafından yakalandı. Hırsızlığın yapıldığı mağazada, 3 yıl önce 1 ay çalıştığı öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasından dün sabaha karşı, içinde 150 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Sabah kapının kırılıp, çelik kasanın çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin, aynı iş yerinde 3 yıl önce 1 ay süreyle çalışan S.B. olduğunu belirledi. S.B., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan S.B.'nin otomobilinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. S.B.'nin ifadesinden yola çıkan polis, beyaz eşya mağazasından çalınan çelik kasayı da Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada, balyozla parçalanarak kapağı açılmış olarak buldu. Çelik kasa, yapılan parmak izi incelemesinin ardından sahibine teslim edildi.

S.B. ise adliyeye sevk edildi.


Şehzadeler, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
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