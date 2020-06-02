Bir ay önce cezaevinden çıkıp tekrar hırsızlık yaptılar - Son Dakika

Kablo hırsızlığından sabıkası bulunan S.Ö. ve İ.G'nin Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir ay önce tahliye edildiği öğrenildi

Ekipler, S.Ö ve İ.G'yi kestikleri kablolarla suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu kestiği tespit edildi.

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