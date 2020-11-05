Bir ay önce Covid-19'dan ölen aday meclise girdi - Son Dakika

ABD'de bir ay önce korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden David Andahl'ın, eyalet meclisi seçimlerini kazanarak meclise girdiği öğrenildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden David Andahl, eyalet meclisi seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazandığı öğrenildi. Trump Cumhuriyetçisi olarak anılan Andahl bu seçimlerde tekrar seçilmeyi başaran Vali Doug Burgum tarafından desteklenmiş ancak seçim çalışmalarını sürdürürken Covid-19'a yakalanarak 5 Ekim'de 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Seçimlerden çok kısa bir süre evvel Andahl'ın hayatını kaybetmesi oy pusulaları posta yolu ile gönderilmeye de başlandığı için merak uyandırmış ancak Kuzey Dakota Eyalet Savcısı Wayne Stenejhem, Andahl'ın seçilmesi durumunda Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi üyesi görevine devam ederken hayatına kaybetmesi veya emekli olması durumunda olacağı gibi yeni birini atayabileceğini duyurmuştu.

Ancak bu durum kesinlik taşımıyor ve Demokrat Partiden gelebilecek itirazlar konuyu mahkemeye taşıyabilir. - LOS ANGELES