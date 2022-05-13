Bir Ay Sonra Uygulanacak: Yabancıya Vatandaşlık İçin Emlak Değeri 400 Bin Dolara Yükseltildi - Son Dakika
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Bir Ay Sonra Uygulanacak: Yabancıya Vatandaşlık İçin Emlak Değeri 400 Bin Dolara Yükseltildi

13.05.2022 01:24
Bir Ay Sonra Uygulanacak: Yabancıya Vatandaşlık İçin Emlak Değeri 400 Bin Dolara Yükseltildi

Yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesi için getirilen gayrimenkul satın alma sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Ancak bu değişiklik bir ay sonra, 13 Haziran’da yürürlüğe girecek. 2018'de bu bedel 1 milyon dolar olarak uygulanıyordu.

Yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesi için getirilen gayrimenkul satın alma sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Ancak bu değişiklik bir ay sonra, 13 Haziran'da yürürlüğe girecek. 2018'de bu bedel 1 milyon dolar olarak uygulanıyordu.

İstisnai Türk vatandaşlığı edinebilmeleri için yabancılara getirilen yüksek bedelle gayrimenkul satın alma koşulu zaman içerisinde 250 bin dolara kadar düşürülmüş bu da eleştiri konusu olmuştu. Son olarak 14 Nisan'da toplanan Bakanlar Kabinesinde bu bedelin 400 bin dolara yükseltilmesi kararı alındığı duyurulmuş ancak bugüne kadar adım atılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 5554 sayılı kararı ile vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedeli 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Ancak bu uygulamanın bir ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi. Bu durumda 400 bin dolarlık emlak sınırı ancak 13 Haziran 2022'den itibaren uygulanabilecek.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için alınan taşınmazın tapuda 3 yıl satılamaz şerhinin olması gerekiyor. Ayrıca, 3 yıl devir ve terkin yapılamayacağına ilişkin noterden belge almak gerekiyor. Şartların sağlandığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmesi durumunda başvuranlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

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Gayrimenkul, Haziran, dolar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bir Ay Sonra Uygulanacak: Yabancıya Vatandaşlık İçin Emlak Değeri 400 Bin Dolara Yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir Ay Sonra Uygulanacak: Yabancıya Vatandaşlık İçin Emlak Değeri 400 Bin Dolara Yükseltildi - Son Dakika
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