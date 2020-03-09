Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık - Son Dakika Ekonomi

Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık

6 saat önce

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi.

Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık, System.String[]

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan'dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.


Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 35 bin 62 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 15 bin 808 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında Ocak'ın son günlerine denk gelen ve dünyanın dördüncü büyük fuarı olarak bilinen Emitt'in yer aldığı saptandı.


En çok havayolu kullanıldı


Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 oldu. Geçen yılın ilk ayıyla kıyaslandığında da turist sayısında yüzde 5,33 artış yaşandı. Bu yıl ülkemize giriş yapan turistler milliyetlerine göre bakıldığında en çok Bulgaristan'dan geldikleri kaydedildi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan'dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak saptanırken, Bulgaristan'ı takip eden diğer ülkeler Gürcistan, Rusya, Almanya ve İran olarak belirlendi. Turistlerin ulaşım yoluna bakıldığında ise ülkemize gelirken en çok havayolunun kullanıldığı gözlendi. - İSTANBUL

Bulgaristan, turist, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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