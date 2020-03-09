Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık - Son Dakika

Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık

6 saat önce

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi.

Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık, System.String[]

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan'dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 35 bin 62 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 15 bin 808 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında Ocak'ın son günlerine denk gelen ve dünyanın dördüncü büyük fuarı olarak bilinen Emitt'in yer aldığı saptandı.

EN ÇOK HAVAYOLU KULLANILDI

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 oldu. Geçen yılın ilk ayıyla kıyaslandığında da turist sayısında yüzde 5,33 artış yaşandı. Bu yıl ülkemize giriş yapan turistler milliyetlerine göre bakıldığında en çok Bulgaristan'dan geldikleri kaydedildi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan'dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak saptanırken, Bulgaristan'ı takip eden diğer ülkeler Gürcistan, Rusya, Almanya ve İran olarak belirlendi. Turistlerin ulaşım yoluna bakıldığında ise ülkemize gelirken en çok havayolunun kullanıldığı gözlendi.

(İHA)

Bulgaristan, turist, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Son Dakika Haberleri
16:46 Korona Virüs Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
16:46 "Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı
16:46 Erciyes Üniversitesi İKAF'20'ye ev sahipliği yapacak
16:46 Merkel ve Miçotakis Berlin'de protesto edildi
16:44 İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir ayda 1 milyon 787 bin 435 turist ağırladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]