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Bir ayda 13 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden sonuncusu da yakalandı - Son Dakika

Bir ayda 13 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden sonuncusu da yakalandı

14.02.2022 00:58
Bir ayda 13 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden sonuncusu da yakalandı

Aksaray ve Nevşehir'de 29 günde 10 köyde 13 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi bir hafta önce yakalayan Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari 4'üncü şüpheliye de yakaladı.

Aksaray ve Nevşehir'de 29 günde 10 köyde 13 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi bir hafta önce yakalayan Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari 4'üncü şüpheliye de yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları geçtiğimiz ay Aksaray'ın merkeze bağlı Baymış, Yuva, Büyükpörnekler, Kalebalta, Yenipınar, Alayhan, Yalman, Akin ile Gülağaç ilçesine bağlı Camiliören köyü ve Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyü olmak üzere toplam 10 ayrı köyde tarla, bağ, bahçe ve birçok evde meydana geldi. Aksaray'da 11 ve Nevşehir'de 2 olmak üzere toplam 13 ayrı hırsızlık olayının ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Aksaray genelinde hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme Kriminal Kısım Amirliği ekipleri, titizlikle yaptıkları incelemelerde elde ettiği deliller ile faillerin aynı olabileceğini belirledi. Bunun üzerine çalışmaların yönünü değiştiren jandarma dedektifleri, güvenlik kameralarından bir araç plakasını tespit etti. 68 plakalı aracın peşine düşen ekipler, il ve ilçe genelinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın Aksaray-Nevşehir karayolunda seyir halinde olduğunu saptadı. Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma dedektifleri, aracı yolun 13. kilometresinde yakaladı. Araç içerisinde bulunan Mustafa İ. (45), Yavuz S. (45) ve Saim K. (40) gözaltına alındı. Yakalanan 3 şahıs sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarının firari şüphelisi Gökhan Ç. (27) de Şifahane Mahallesi'ndeki ikametinde JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Gökhan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin Aksaray merkez ve Gülağaç ilçesinde üç ayrı ikametinde yapılan aramalarda 2 adet LCD televizyon, 2 adet kol saati, 2 adet elektrikli süpürge, 2 adet matkap, 2 adet araç aküsü, 7 adet şarjlı matkap, 5 kilogram eritilmiş bakır, 1 adet elektronik kumpas, 1 adet jeneratör, kablolar ve çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi. - AKSARAY

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Hırsızlık, Nevşehir, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir ayda 13 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden sonuncusu da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir ayda 13 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden sonuncusu da yakalandı - Son Dakika
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