Son Dakika Haberleri: Bir Ayda 232 Kilogram Atık Pil Topladılar

Bir Ayda 232 Kilogram Atık Pil Topladılar

8 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kreşte bir ayda toplanan 232 kilogram atık pil, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir Ayda 232 Kilogram Atık Pil Topladılar, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kreşte bir ayda toplanan 232 kilogram atık pil, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

"Atık pilleri çöpe atma, geleceğini düşün, doğayı koru" sloganıyla öğrencilerine çevre bilincini aşılamak ve atık pillerin doğaya atılmasını önlemek amacıyla kreşte atık pil toplama yarışması düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sarı, mavi, kımızı ve yeşil renklere ayrılan sınıflar arasında yapılan yarışmaya veliler de destek verdi. Kampanyada, bir ayda 232 kilogram atık pil toplandı. Yeşil sınıf 97,5 kilogram ile birinci oldu.

Toplanan atık piller, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kreşin kurucu müdürü İsmail Akçe, yaptığı açıklamada, proje kapsamında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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