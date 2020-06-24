Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı - Son Dakika

Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı

MESKİ'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasında 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında hayırseverler tarafından 15 bin 180 fatura askıdan alınarak, toplam 587 bin 81 TL tutarında fatura ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.

MESKİ'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasında 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında hayırseverler tarafından 15 bin 180 fatura askıdan alınarak, toplam 587 bin 81 TL tutarında fatura ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta "Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor" sloganıyla başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyası ilk ayını tamamladı. Kampanyada bir ayda 15 bin 180 fatura askıdan alınırken, toplam 587 bin 81 TL değerinde fatura ödendi.


İhtiyaç sahiplerinin faturaları askıdan alınarak, yardımseverler tarafından ödeniyor


Kampanyaya katılmak isteyen yardımsever vatandaşlar, "askidafatura.mersin.bel.tr" ve "emeski.meski.gov.tr/askidafatura" adresi üzerinden dar gelirli ailelere ait ödenmemiş su faturalarının ve fatura miktarlarının görüldüğü listeden istedikleri fatura ya da faturaları seçerek, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor. Hayırseverlerin ilk günden bu yana yoğun katılım sağladığı kampanyada, faturasını ödemekte güçlük çeken aileler su faturalarının askıdan alınmasıyla rahat bir nefes alıyor.


"İyiliği ve yardımlaşmayı katlayarak büyütüyoruz"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, gelir durumu olmayan vatandaşların faturasının hayırseverler tarafından ödenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alkaç, "Kampanyamızla birlikte kentimizde önemli bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızla hayırseverleri buluşturduğumuz uygulamamız sayesinde, faturaları askıdan alınan binlerce yurttaşın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. 'Askıda Fatura' ile kültürümüzün önemli bir parçası olan ve bizleri değerli kılan iyiliği ve yardımlaşmayı katlayarak büyütüyoruz. Mersin'in geneline yayılan ve mahalleler arası da oluşturulan dayanışma ağı sayesinde vatandaşlarımız, 'İyilik Bulaşıcıdır' sloganı ile askıdan aldıkları faturalarla kampanyamıza destek veriyor. MESKİ ailesi olarak, ülkemizin pandemi etkisi altında olduğu bu zor dönemde, iyiliksever vatandaşlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ev ekonomilerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:48 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:39 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 09:47 Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 16:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir ayda 587 bin 81 TL tutarında fatura askıdan alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]