Bir ayda 8 ayrı eve giren hırsızlar kamerada - Son Dakika

İSTANBUL'DA bir ay içerisinde 8 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden ikisi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy ve Başakşehir'de geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. 8 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, oyun konsolu, ziynet eşyası, ruhsatlı silah, fotoğraf makinesi, banka kartı ve yaklaşık 60 bin TL nakit para çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerden ikisi, 7 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Önder Y.'nin (24) 70 adet, Batuhan R.'nin (21) ise 40 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Önder Y. ve Batuhan R. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görüntülere yansıyan diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan maskeli ve şapkalı şüphelilerin bir eve geliş anı ve olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.