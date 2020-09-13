Bir ayda 9 tekne motoru çalınan köyde, balığa çıkılamıyor - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, bir ayda 9 tekne motoru hırsızlığı meydana geldi. Balık sezonu açılmasına rağmen, çalınır korkusuyla teknelerine motorlarını takamayan köylüler, hırsızların bulunmasını istedi. Hırsızlık olayları, mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Urla ilçesine bağlı, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, son 1 ayda 9 tekne motoru çalındı. Çeşitli model ve özelliklerde motorların çalınmasının ardından, mahalleli teknelerindeki motorları çalınır korkusuyla çıkardı. Balık sezonu açılmasına rağmen balığa çıkamayan ve huzursuz olduklarını ifade eden birçok mahalleli, mağdur olduklarını söyleyerek, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.