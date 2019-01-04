Bir Ayda Berlin'in Bir Yıllık Elektrik İhtiyacı Karşılandı

ALMANYA'daki Enerji ve Su İşleri Birliği (BDEW) tarafından yapılan açıklamaya göre aralık ayında karada ve denizde kurulan rüzgar enerjisi santrallerinden toplamda 15 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi.

ALMANYA'daki Enerji ve Su İşleri Birliği (BDEW) tarafından yapılan açıklamaya göre aralık ayında karada ve denizde kurulan rüzgar enerjisi santrallerinden toplamda 15 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi. Bu miktarın 3.7 milyon kişinin yaşadığı başkent Berlin'in veya 3 milyona yakın nüfusuyla Schleswig-Holstein Eyaletinin hane tüketiminden sanayiye kadar bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade edildi.



SAKLAMA SIKINTISI VAR



Açıklamada 2018'de Almanya'daki brüt elektrik tüketiminin yüzde 38'inin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretildiği aktarılırken, bu oranın bir rekor olduğu vurgulandı. Ancak yenilenebilir enerji konusunda Almanya'daki eksiklere de işaret edildi. Buna göre yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi için elektriği saklama konusunda sıkıntılar yaşanıyor.



Elektrik hatlarının genişletilmesinin hızlanması gerektiğine dikkati çeken birlik, santrallerin daha hızlı kurulması gerektiğinin altını çizdi. Birlik aynı zamanda gelecekte güvenli bir elektrik tedariği için yenilebilir konvansiyonel elektrik santrallerinin de yedek olarak bulunması gerektiğini belirtti.

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