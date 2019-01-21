Bir Ayda Evlerini Üç Kez Su Basan Aile Destek Bekliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan, bir ayda üç kez su basması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Akman ailesi destek bekliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan, bir ayda üç kez su basması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Akman ailesi destek bekliyor.



Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Mülkiye ve Şükrü Akman çifti evlerini su basması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.



Mülkiye Akman, yaptığı açıklamada, 2,5 yıllık evli olduğunu, tüm eşyalarının su baskını nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.



"Zarar gören eşyalar ile ilgili rapor tutuldu." diyen Akman, evdeki suyun dalgıç ekiplerce tahliye edildiğini kaydetti.



Su baskını nedeniyle evlerini kullanamadıklarını belirten Akman, yetkililerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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