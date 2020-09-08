Bir ayda üç hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalandı - Son Dakika

Bir ayda üç hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ayda motosiklet ve iki ayrı adresten hırsızlık olayına karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ayda motosiklet ve iki ayrı adresten hırsızlık olayına karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir motosiklet hırsızlığı ve iki ayrı evden hırsızlık olaylarına karşın çalışma başlattı. Orta Mahalle 223 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, Mimar Sinan Mahallesi 2369 sokak üzerinde meydana gelen evden hırsızlık ile yine Mimar Sinan Mahallesi 2339 sokak üzerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen U. A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı. U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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