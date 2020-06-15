Bir aydır banyo boşluğunda kalan yavru Baykuşlar kurtarıldı - Son Dakika

Bir aydır banyo boşluğunda kalan yavru Baykuşlar kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde,Banyo havalandırmasında yuva yapan nesli tükenmekte olan Bozbaykuş ve 6 yavruları ile birlikte bir ay boyunca ev sahibi Mehmet Yalçın su, yem gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Bir ay önce evin Banyo havalandırma boşluğunda yuva yapan nesli tükenmekte olan bozbaykuş Yalçın ailesinin gece uyudukları sırada çığlık sesinin evin içinden geldiğini anlayınca, havalandırma içini açınca ilginç gerçek ile karşılaştı. Havalandırma içinde 6 baykuş kuşu yavrusunun esrarengiz çığlık sesinin kaynağı olduğu öğrendi ve 6 yavru baykuşun uçamadığını fark etti. Yaklaşık 1 aydır evin içinde olan 6 baykuşa sahip çıkan aile hem ses hem koku olmasına rağmen aile yavruların bir ayda anne tarafından büyütülmesi için 1 ay boyunca her gün kontrol ederek baykuşlara baktılar. uçma seviyesine gelen baykuşlar boşluktan çıkamama büyüklüğüne ulaşınca Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber vererek kuşları bulundukları yerden alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.