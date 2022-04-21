Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu - Son Dakika
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Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu

21.04.2022 15:57
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu

Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı, boşanma aşamasındaki kocası tarafından 1 aydır alıkonularak haber alamadığını iddia etmişti.

Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı, boşanma aşamasındaki kocası tarafından 1 aydır alıkonularak haber alamadığını iddia etmişti. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine evladına kavuşan Tekin, aynı zamanda eşi tarafından sopalı saldırıya maruz kaldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da eşiyle boşanma aşamasında olan Avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan ve mahkeme kararı gereği gün içerisinde babası tarafından görmesine yönelik karar bulunan 2,5 yaşındaki kızı B.D.G.'nin babası tarafından evden götürüldüğü ve 1 aydır kendisinden haber alamadığını iddia etmişti. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi üzerine koca F.G., sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşine sopa ile saldırı girişiminde bulundu. Avukat Tekin, KADES uygulamasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Av. Tekin'in şikayeti üzerine F.G., gözaltına alarak karakola götürdü.

Taraflar, birbirinden şikayetçi olmayacak şekilde ifade verdi. Polis ekipleri, çocuğu babadan alarak anne Tekin'e teslim etti. F.G.'nin boşanma aşamasındaki eşine sopa ile saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Sopayı diğer sitenin bahçesine attı"

İHA muhabirine açıklamada bulunan avukat Tekin, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığını, fakat boşanma aşamasındaki eşinin kendisine sopa ile saldırdığını ileri sürdü. Tekin, "Bugün sabah 08.05 saatlerinde boşanma aşamasında olduğum eski eşim evimin bulunduğu otoparkta sopayla ben ve babama saldırmaya çalıştı. Fakat babam müdahalede bulunca sopayı diğer sitenin bahçesine attı" dedi.

"Eşim bana saldırdı, KADES'e bastım"

Şahsın kendisine saldırdığı esnada KADES uygulamasına bastığını aktaran Tekin, "Ben o sırada hemen KADES uygulamasına bastım ve 112'yi aradım polis memurları hemen olay yerine intikal ettiler. Polisler geldikten sonra hastaneye rapor almaya gittik. Tehdit ve hakaret etti. Beni öldüreceğini, ailemi bitireceğini söyledi. Gazetecilere de hakaret etti. Daha sonra biz rapor aldıktan sonra karakola geldik. Karakolda avukatı yanıma gelerek, 'çocuğu teslim edeceklerini, çocuğu teslim etme şartlarının bugünkü şikayetimden vazgeçmem' gerektiğini aktardılar. Ben aslında şikayetçi olmuştum ama çocuk tarafıma teslim edildiği için bugünkü şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu.

"Çocuğuma kavuştuğum için mutluyum"

Çocuğuna basın mensupları sayesinde kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu ifade eden Tekin, "Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Çocuğuma kavuşmamda emeği olan başta İhlas Haber Ajansı'na ve kentte görev yapan bütün gazetecilere çok teşekkür ediyorum. Basın mensupları olmasaydı çocuğuma kavuşamayacaktım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu

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İhlas Haber Ajansı, Diyarbakır, Polis, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu - Son Dakika


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