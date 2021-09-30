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BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI - Son Dakika

BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI

30.09.2021 16:05

DİYARBAKIR'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü.

DİYARBAKIR'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü. Yemek yiyemeyen, kan tahlilleri hastalığın teşhisi için Samsun'a gönderilen Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Süleyman Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce mide rahatsızlığı geçirdi. Rahatsızlığının ardından Çetinkaya'da bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başladı. Uykusunda bile hıçkıran Çetinkaya, Diyarbakır'da birçok hastaneye başvurdu. Hastalığına teşhis konulamayan Çetinkaya, bu sırada 80 kilodan 65 kiloya düştü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'ne başvuran Çetinkaya'nın kan tahlilleri, hastalığının teşhisi için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Hastanede verilen serum sonrası kısa süreliğine hıçkırığı duran Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

'BİR SEFERDE BAŞLADI'

Daha önce inşaatlarda çalışan, şu an işsiz olan Süleyman Çetinkaya, "İlk başladığı zaman midemi üşütmüştüm. Ondan sonra bir seferde başladı. Bir aydır sürüyor. Ne sabah ne akşam durmuyor. Gastrolojide bir hafta yattım. İlaç tedavisi oldum. Uyurken de olduğu için gece yatamıyorum. Uykuya hasret kalmışım. Serum vurduktan sonra iyi geliyor, etkisi geçince devam ediyor. Hocalar şu an ilgileniyor. Kanımı alıp Samsun'a gönderdiler. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Dün kan kustum. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yiyemiyorum, içemiyorum. Ne yersem dışarı atıyorum. Hastalığıma bir çare bulunmasını istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Annesi İmiş Kaymak da oğlu Süleyman'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

'KAN TETKİKLERİNİ LABORATUVARA GÖNDERDİK'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir, "Hastamız genç bir hasta. Bize bulantı, kusma, hıçkırık şikayetiyle geldi. Beyinde kusma merkezini, hıçkırık merkezinin lezyonlarında bu tür semptomlar çıkıyor. Çok başarılı tedavilerimiz oluyor şimdilerde. Kan tetkiklerini laboratuvarlara gönderdik. İnşallah iyileşecek" diye konuştu.

BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI
BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI
BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI
BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI

Dicle Üniversitesi, Süleyman Çetinkaya, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİR AYDIR HIÇKIRIĞINA TEŞHİS KONULAMADI - Son Dakika


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