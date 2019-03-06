Son Dakika Haberleri: Bir Aydır Kayıp Olan Balıkçının Cesedi Nehirde Bulundu

Bir Aydır Kayıp Olan Balıkçının Cesedi Nehirde Bulundu

57 dakika önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, balık avlanmak için evinden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan Evren Kandemir'in (33) cesedi, Ergene Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu.

Bir Aydır Kayıp Olan Balıkçının Cesedi Nehirde Bulundu, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, balık avlanmak için evinden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan  Evren Kandemir'in (33) cesedi, Ergene Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu.

Uzunköprü'de yaşayan Evren Kandemir, yaklaşık 1 ay önce, balık avlanmak için evinden çıkıp, akşam olmasına rağmen dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla Kandemir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kandemir'in cep telefonundan, eski Ergene Göleti mevkisinde sinyal alınması üzerine gölette Edirne AFAD ekipleri ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Çalışma sırasında, gölet kıyısında Kandemir'e ait şapka ve ayakkabı bulundu. Ancak Kandemir'in izine rastlanılmadı.

Ergene Nehri'nde balıkçılık yapanlar, balık ağlarını toplamak için gittiklerinde ağalara takılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, cesedin kayıp olan Evren Kandemir'i ait olduğun belirledi. Kandemir'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Evren, Edirne, Ergene, Güncel
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