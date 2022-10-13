Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı

13.10.2022 11:12
Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı

Tekirdağ'da yaklaşık bir aydır otoparkta yatan terk edilmiş motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'da yaklaşık bir aydır otoparkta yatan terk edilmiş motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Atatürk Meydanı mevkiindeki kapalı otoparka bırakılan ve 1 aydır bekleyen plakasız motosiklet, otopark görevlisinin dikkati üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yapılan araştırmada, motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ve H.G. isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Polisin telefonla ulaştığı motosiklet sahibi H.G., motosikletinin sapasağlam bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. H.G. isimli vatandaş, Çorlu emniyetine ve otopark görevlisine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Muratlı, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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