Yapılan araştırmada, motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ve H.G. isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Polisin telefonla ulaştığı motosiklet sahibi H.G., motosikletinin sapasağlam bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. H.G. isimli vatandaş, Çorlu emniyetine ve otopark görevlisine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Muratlı, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

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