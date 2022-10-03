Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi - Son Dakika
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Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi

03.10.2022 14:32

Yaklaşık 1 aydır sularının akmadığını belirterek duruma tepki gösteren Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde yaşayan vatandaşlar, muhtarın da kendileriyle ilgilenmediğini iddia ederek, konuyu kendisine ilettiklerinde, "Gidin, çeşmede banyonuzu yapın" yanıtını aldıklarını belirtti.

Sarılar köyünün Muradiye Mahallesi'ne bağlı Bucaklı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, 1 aydır sularının akmadığını iddia etti. Su ihtiyaçlarını köy çeşmesinden karşılayan vatandaşlar, sularının biran önce akmasını talep etti.

Okuldan geldikten sonra ders yapmadan önce hayvanlarını suladığını söyleyen Ramazan Can Çatalbaş (12), "Bizim sularımız akmıyor. Köy muhtarımızı arıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor. Bizi sürekli aşağılıyor. Bizim büyükbaş havanlarımız var. Her gün bu çeşmeden su çekerek hayvanlarımızı suluyorum. Ben bir de öğrenciyim, okuldan gelince ders mi yapacağım, yoksa hayvanları mı sulayacağım?" diye konuştu.

"KÖY ÇEŞMESİNDE YIKANIN"

Sürekli muhtarı aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyleyen Çatalbaş; "Bir defasında annem 'Sular akmıyor, yıkanamıyoruz' diye muhtarı aramıştı. Muhtar da anneme 'Gidin, çeşmede banyonuzu yapın' diye cevap verdi. Biz hangi çağda yaşıyoruz. Babam işten geliyor, banyo yapamadığı için tozuyla yatmak zorunda kalıyor" dedi.

Bir aydır suların akmadığı köyün muhtarından skandal sözler: Gidin çeşmede yıkanın

"ÇOCUKLAR DIŞARIDA YIKANIYOR"

Köy çeşmesinden sürekli su taşıdıklarını anlatan Lütfiye Çatalbaş ise, "Çocukları dışarıda yıkamak zorunda kalıyorum" dedi. Muhtarın sorunla ilgilenmediğini öne süren Çatalbaş, "Sürekli muhtarla görüşmeye çalışıyoruz. Bizim telefonlarımıza bakmıyor. Görüştüğümüzde de 'elektriklerimiz kesik' diye cevap veriyor. Bizim buranın sularını güneş enerji panellerine bağlamışlar. Köyün diğer kesimlerinde sular kesintisiz olarak akıyor ama bizim bulunduğumuz bölgedeki yedi eve su gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Bir aydır suların akmadığı köyün muhtarından skandal sözler: Gidin çeşmede yıkanın


"SUYUMUZ OLMADIĞI İÇİN MİSAFİR DE GELMİYOR"

Köy sakinlerinden Asiye Çatal da, evlerinde su olmadığı için misafirliğe kimsenin gelmediğini belirterek, " Kayseri'de yaşayan çocuklarım var. Su olmadığı için onlar da gelmiyor. Yanımda kalan bir evladım vardı. O da su sorunundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birçok yere müracaat ettik fakat bir sonuç alamadık. Kullandığımız suyu köy çeşmesinden getiriyoruz, içme suyunu da araçla gidip başka yerlerden temin ediyoruz" diye konuştu.

"MUHTARIN SORUNUNU SUSUZ KALARAK MI ÇÖZECEĞİM"

Asiye Çatal sularının altı ayda iki defa aktığını ifade ederek, "Muhtarı sürekli aramaktan bıktık. Telefonlarımıza bakmıyor. Görüştüğümüzde de 'elektrik faturaları ödenmedi' diyor. Eğer paraları halk ödemiyorsa halkın sorunu, eğer halk ödüyor da muhtar ödemiyorsa muhtarın sorunu. Muhtar bu işe bir çare bulacak. Muhtarın sorununu ben susuz kalarak mı çekeceğim" şeklinde konuştu. Köy muhtarı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Sarılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi - Son Dakika

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