Son Dakika Haberleri: "Bir ayı aşkın süre içinde 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi"
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"Bir ayı aşkın süre içinde 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi"

20 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Şırnak, Güncel
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