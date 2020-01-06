Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

7 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü.

Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü. Ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürülen K.K, ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bir ikamette meydana geldi. Anne E.K'nin (32) evde olmadığı sırada üç yaşındaki ağabeyi R.K, daha bir aylık olan erkek kardeşi K.K. ile ilgilenirken kucağından düşürdü. Anne bebeğini hemen hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan bebek, ambulansla kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Uludağ Üniversitesi, İznik, Bursa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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