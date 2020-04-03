Bir aylık emekli maaşını bağışladı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı kampanyaya bir maaşını bağışladığını açıkladı.



Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' isimli kampanyaya Silivri'de yaşayan 65 yaş üstü Mustafa isimli bir kişi, bir aylık emekli maaşını bağışladı. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkmadığı için polis ekipleri, bağışı kendisi adına yaparak makbuzunu Mustafa Amca'ya teslim etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu anlamlı bağışı sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya, Mustafa amcaya bağış makbuzunun teslim edildiği görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.



Vali Yerlikaya'nın paylaşımında polis ekiplerine düşüncelerini aktaran Mustafa amca ise, "Bir aylık maaşımız biz burada tok iken aç yatanları düşündüğüm için ben bu vicdan azabında olduğumdan dolayı, maaşımı çektim ama bir türlü ulaşamadım. Nakit olarak elden size vermek istiyorum. Dışarıya çıkamadığımdan dolayı, çıkmamak içinde sizleri bu zahmete soktum. Allah memleketimize milletimize zeval vermesin. Sizlerin ayağınıza taş değmesin. İnşallah bu musibetten de bir gün kurtuluruz" dedi. - İSTANBUL