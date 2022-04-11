BİR AYLIK İKİZ BEBEKLERİYLE FİDAN DİKTİLER - Son Dakika

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 yıl önce yanan ormanlık alanda fidan dikimi yapıldı. Feyza (27) ve Süheyl (30) Sancar çifti de yeni doğan ikiz bebekleriyle etkinliğe gelerek, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için 2 fidan dikti.

İskenderun Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü, 2020 yazında orman yangınının meydana geldiği Akarca Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, daire müdürleri, koruma altındaki çocuklar, engelli bireyler, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, can suyu verdi.

Feyza ve Süheyl Sancar çifti de bir aylık ikiz bebekleri Alya Nil ve Aras ile birlikte büyümeleri ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için 2 fidan dikti. Çift, yeşil doğaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz Balaman da etkinliğe ikiz bebekleriyle gelen çifte teşekkür etti. Balaman, "Yoğun bir katılım var, teşekkür ediyoruz? dedi.