BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika
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BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI

23.04.2022 09:33

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, 'Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor' dedi.

BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI
BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI
BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI
BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika


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