Son Dakika Haberleri: Bir aylık polis memuru, intihar etti
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Bir aylık polis memuru, intihar etti

20 dakika önce

ADAPAZARI'nda, bir ay önce göreve başlayan polis memuru Recep T. (24), baba evindeki odasında tabancayla yaşamına son verdi.

Bir aylık polis memuru, intihar etti, System.String[]
ADAPAZARI'nda, bir ay önce göreve başlayan polis memuru Recep T. (24), baba evindeki odasında tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Recep T.,  hafta sonu izninde baba evine geldi. Recep T.'nin odasından sabah saatlerinde, silah sesi duyan yakınları, odaya koştu. Kapıyı açan yakınları, Recep T.'nin kanlar içinde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Recep T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurunun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Recep T.'nin Adapazarı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


Adapazarı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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