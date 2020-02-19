Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir ay içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları yerlerde yapılan aramada ise adeta bir cephaneliği dolduracak kadar silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da bir ay içerisinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları yerlerde yapılan aramada ise adeta bir cephaneliği dolduracak kadar silah ve mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 51 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüte yardım Yataklık etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24 zanlı Adli Kontrol Kararı ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile 13 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Operasyonlarda cephanelik ele geçirildi


Şahısların kaldıkları ikametlerde yapılan aramalarda 10 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet RPG 7 roketatar,1 adet makinalı tabanca,10 adet av tüfeği, 11 adet el bombası, 631 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 224 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet RPG 7 roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar mühimmat sevk fişeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 31 adet makinalı tabanca fişeği, 18 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M16 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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