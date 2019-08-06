"Bir Ayrılık Rüzgarı" ile geri döndü!
2 saat önce
Aslan, Erkan Ketenci'nin "Bir Ayrılık Rüzgarı" şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Aslan, Erkan Ketenci'nin "Bir Ayrılık Rüzgarı" şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Merve Yavuz eşlik ettiği şarkının müzik yönetmenliğini Ayşe Önder üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:32
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