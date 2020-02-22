Bir baba için en zor doğum günü - Son Dakika

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Miraç'in bugün doğum günü olması nedeniyle hastaneden çıkan baba Meriç Dişli, yan yana yatan oğlu ve eşinin mezarına gitti, duygusal anlar yaşadı.



24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyü Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. O apartmanda yaşayan Dişli ailesinden 13 yaşındaki Miraç Dişli'nin cansız bedeni enkazdan çıkarılırken anne Pınar Dişli ve baba Meriç Dişli yaralı olarak kurtarıldı. Hamile olan anne Pınar Dişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doğumuna 2,5 ay kalan bebeğiyle hayatını kaybetti. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 43 yaşındaki baba Meriç Dişli ise bugün tedavisi devam eden hastaneden oğlunun doğum günü için dışarı çıktı.



Doğum gününde hastaneden çıktı oğlu ve eşinin mezarına gitti



Baba Dişli, 2007 yılında yaşanan depremden 1 gün sonra 22 Şubat tarihinde 10 gün erken doğan oğlunun mezarını doğum gününde ziyaret etti. Oğlunun ve eşinin mezarı başında dua edip, duygusal anlar yaşayan Dişli, çocuğunun mezarı başına Türk bayrağı astı.



Oğlunun 2007 yılında meydana gelen depremden 1 gün sonra doğduğunu ve 24 Ocak'ta yaşanan depremde vefat ettiğini belirten Meriç Dişli,"Oğlum 22 Şubat 2007 doğdu. 24 Ocak 2020'de vefat etti. Depremle gelen çocuk depremle gitti. Bu gün doğum günü oğlumun. Bende bu gün dua ettim. Ne yapabilirim ki. Allah kim senin başına vermesin "dedi. - ELAZIĞ