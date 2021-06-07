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'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim' - Son Dakika

'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'

07.06.2021 11:59
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim', System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde oturan Yıldırım Çavildak'ın (35) iddiaya göre 2017'nin başında 2 kızı, Belaruslu eşi tarafından yurt dışına kaçırıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde oturan Yıldırım Çavildak'ın (35) iddiaya göre 2017'nin başında 2 kızı, Belaruslu eşi tarafından yurt dışına kaçırıldı. Kızlarını 4,5 yıldır göremediğini bildiren, konuya ilişkin adli kurumlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuruda bulunan Çavildak, "Bir Babalar Günü'nü daha çocuklarım olmadan geçireceğim. Onlar benim her şeyimdi. Hayatımı elimden alıp götürdüler" dedi.

Yıldırım Çavildak, üniversite eğitimi için gittiği Belarus'ta tanıştığı Volha Monich ile 2013'te Türkiye'de evlendi. Monich'in ilk eşinden olan oğluyla beraber Türkiye'de yaşayan Çavildak çiftinin 2014'te Yasemen, 2016'da Sofiya isimini verdikleri 2 kızları dünyaya geldi. Monich'in eski eşi, iddiaya göre Belarus'ta açtığı velayet davasını kazanarak oğlunu ülkesine götürmek için Türkiye'ye geldi. Valayet için karşı hukuki süreç başlatan Volha Monich, daha sonra kızları Yasemen ve Sofia'yı da yanına alıp, oğlu ve eski eşiyle 24 Ocak 2017'de Belarus'a gitti. Yıldırım Çavildak, eşinin geri dönmemesi, çocuklarını göndermeyeceğini söylemesi üzerine Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çocuklarının geçici velayetini aldı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurdu.

'HABER ALAMAYINCA HAVALİMANINA KOŞTUM'Yaklaşık 4 yıldır çocuklarından hiç haber alamadığını belirten Çavildak, "Volha Monich, ilk evliliğinden olan oğlunu eski eşine göstermemeye başlamıştı. Bunun üzerine de eski eşi Belarus'ta açtığı velayet davasını kazanıp çocuğunu almak için Türkiye'ye geldi. Monich, oğlunu vermek istemediği için bu kez Türkiye'de karşı velayet davası açtı ancak mahkeme aleyhine gitmeye başladı. Her gün defalarca telefonla konuştuğum eşime hiçbir şekilde ulaşamayınca şüphelenip, yakınlarımı kontrol için eve gönderdim. Evde olmadıklarını, eşyaları topladıklarını öğrendim. Ulaşamadığım için içime şüphe düştü hemen havalimanına koştum ama haklarında bilgiye ulaşamadım. Sonra, eski eşiyle bir olup kızlarımızı da alarak Belarus'a gittiklerini öğrendim. Volha Monich 3-4 ay sonra beni arayarak para göndermemi, aksi durumda çocuklarımı bir daha göstermeyeceğini söyledi" dedi. 'ÇOCUKLARIMIN HAYATI SÖZ KONUSU'Çocuklarının can güvenliğinden de şüphe ettiğini söyleyen Çavildak, "Ancak kaçırıldıkları tarihten beri ben çocuklarımın yüzlerini hiç görmedim. Son olarak beni babalıktan menetmek için hakkımda Belarus'ta dava açılmış. Ben de Lahey Sözleşmesi çerçevesinde çocuklarımın iadesini istiyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Burada 2 küçük çocuğun hayatı söz konusu. Çocuklarımın annesinin alkol ve şiddet sorunu da bulunuyor. Bana evliliğimizde defalarca şiddet uygulamıştı. Ancak çocuklarımızın ufak olduğu için hatrına şikayetçi olamadım" dedi.'HAYATIMI ELİMDEN ALDILAR'

Kızları Yasemen ve Sofiya'yı Türk örf ve adaletlerine göre yetiştirmek istediğini belirten Çavildak, "Çocuklarım Türkiye'de doğdular ve ben onları Türk örf ve adaletlerine göre yetiştirmek istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarımla hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Tüm iletişim yollarımız kapalı. Çocuklarımla ilgili haber alamamak beni çok tedirgin ediyor. Bir Babalar Günü'nü daha çocuklarım olmadan geçireceğim. Onlar benim her şeyimdi. Benim hayatımı elimden alıp götürdüler" diye konuştu.


'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'
'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'

Babalar Günü, Seferihisar, Türkiye, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim' - Son Dakika


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