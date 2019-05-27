Son Dakika Haberleri: Bir babanın en ağır yükü

Bir babanın en ağır yükü

2 saat önce

Antalya'da evinin banyosunda aniden fenalaşarak yere yığıldığı öne sürülen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bir babanın en ağır yükü, System.String[]
Antalya'da evinin banyosunda aniden fenalaşarak yere yığıldığı öne sürülen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Deniz Mahallesindeki evinin banyosunda duş alan, Ahmet Bileydi İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü, bir anda fenalaşarak yere düştü.
Annesi Hüriye Güllü'nün haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen çocuk, yolda hayatını kaybetti.

Güllü'nün ailesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından çocuklarının cenazesini gözyaşları içerisinde aldı.
Acı içindeki baba Göktürk Güllü, cep telefonundan fotoğraflarına bakarak ağladığı oğlunun cansız bedenini teslim aldığı morgtan güçlükle taşıyabildi.
Dede Abdülkadir Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununu duş aldığı sırada yere düşerek morardığını, bu sırada evde bulunan gelini Hüriye Güllü'nün ambulans çağırdığını, kendilerine torununun kalp krizi sonucu öldüğünün söylendiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Antalya, Güllü, Güncel
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