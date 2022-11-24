Bir babanın en zor anı: "Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular" - Son Dakika
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Bir babanın en zor anı: "Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular"

24.11.2022 09:11
Bir babanın en zor anı: "Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı tazeliğini korurken, katliama tanık olan Mehmet Salih Aykut,"Bebeğimi emzikle değil boğazına kurşunlar sıkarak susturup katlettiler" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı tazeliğini korurken, katliama tanık olan Mehmet Salih Aykut,"Bebeğimi emzikle değil boğazına kurşunlar sıkarak susturup katlettiler" dedi.

24 Kasım 1989 tarihinde terör örgütü PKK, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde sivil katliam yaptı. Akşam saatlerinde köye gelen PKK'lı teröristler, evlerde bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları kurşuna dizerek katlederken, evleri de ateşe verdi. Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını unutamıyor.

33 yıl önce gerçekleşen PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut, "Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice öldürdüler. Ben yaşadıkça bu gözlerde gözyaşı dinmeyecek, çünkü o caniler bebeğimin ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler" dedi.

33 yıldır gözlerinden yaş dinmediğini söyleyen Mehmet Salih Aykut, "Onlar vahşice katliam yaparak, kardeşimin 5 çocuğunu, annemi, 3 çocuğumu ve eşimi öldürdüler. Benim kızım daha 1 yaşındaydı. Hiç korkmadan bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. Bu acıya hangi yürek dayanır. Ben 33 yıldır ağlıyorum, gözlerimden yaş hiç dinmedi. Masum bir bebeği öldürdüler. Allah kabul eder mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın topu, tüfeği onların başlarında eksik olmayacaktır inşallah. Çünkü Erdoğan bizi bu terörden kurtardı. Allah devletimizden razı olsun, biz ölene kadar devletimizin yanındayız. Çünkü devletimiz bizi bu beladan kurtardı. Allah razı olsun devletimizden. Bebeğimin kanını yerde bırakmadılar. Şu an İkiyaka köyünün dağlarında şanlı bayrağımız dalgalanıyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Orhan öğretmen, 26 yıldır aynı okulda öğrenci yetiştiriyor Orhan öğretmen, 26 yıldır aynı okulda öğrenci yetiştiriyor Bir babanın en zor anı: 'Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular' Bir babanın en zor anı: 'Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular'

Mehmet Salih, Yüksekova, Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir babanın en zor anı: 'Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir babanın en zor anı: "Bebeğimin boğazına kurşunlar sıkarak susturdular" - Son Dakika
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