Bir Babanın Feryadı! Kömürlüklere Bakın

ŞİMDİYE kadar çözülmemiş cinayetleri ve olayları aydınlatmaya yardımcı olan Alman İkinci Kanalı'nda yayınlanan 'XY ...ungelöst' adlı programda, 18 Şubatta ortadan kaybolan Rebecca olayı ele alındı. Başkomiser Michael Hoffmann, genç kızın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ve aydınlatılamayan soruları gündeme taşıdı. Sorgusu yapılan Rebecca'nın eniştesi Florian'ın sustuğunu ve savcı ile polisin sorularını cevaplamadığını belirten Hoffmann, şüphelinin verdiği bilgilerin de çelişkiler içerdiğini söyledi. Rebecca'nın ortadan kaybolduğu 18 Şubat sabahı enişte Florian R., eşine ve kendisine ait arabayla komşu eyalet Brandenburg
'a gitti. Aynı arabayla bir gün sonra ikinci kez akşam satlerinde yine Brandenburg'a giden Florian, neden iki kez üst üste aynı yöne doğru gittiğiyle ilgili polise bilgi vermedi. Bu yöndeki tüm soruları cevapsız bıraktı.
POLİS FOTOĞRAFINI YAYINLADI Polis
, Florian R.'nin susma hakkını kullanması üzerine şüphelinin fotoğrafını yayınladı ve Rebecca'nın kaybolduğu gün Florian'ı görenlerin olup olmadığını sordu. Televizyonda yayınlanan program sırasında kurulan telefon hattına da çok sayıda ihbar geldi. İhbarları, soruşturmayı yürüten Berlin
polisi incelemeye aldı. Şimdiye kadar Florian'ın suçsuzluğuna inanan Rebecca'nın annesi, babası ve 23 yaşındaki ablası ise şüphelenmeye başladı. Aile, damadın bir an önce suskunluğunu bozup polisin ve savcının tüm sorularını cevaplamasını istedi.
BATTANİYE DE KAYBOLDU
Rebecca ile birlikte evde bulunan bir battaniyenin kaybolması da damadı şüpheli yapan durum olarak değerlendiriliyor. Ayrıca damadın, Rebecca'nın kaybolduğu saatte uyuduğu yönünde ifade vermesine rağmen uyumadığı ve telefonuyla mesajlaştığı yapılan cep telefonu incelemesiyle ortaya çıktı.
Polis ve savcı, Florian R.'nin, Rebecca'yı öldürüp cesedini de ya gömdüğüne ya da bir yere bıraktığına inanıyor. Genç
kızın babası Bernd R. ise kızının yaşadığına inanıyor. Acılı baba, "Ben eminim, o yaşıyor. Kaçırıldı ve boş bir binada ya da binanın kömürlüğünde tutuluyor. Cep telefonunu kullanamıyor. Herkesten ricam, gözlerini açıp kömürlüklere baksınlar" dedi.