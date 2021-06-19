Üye Girişi
Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor - Son Dakika

Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor

19.06.2021 11:55

Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor 81 yaşındaki adam kızlarının kendisine bakmadığını öne sürüp parklarda yaşamaya başladı Fazlı Seçgin: "Allah'tan hayırlı bir ölüm istiyorum" "Mahallede oturan vatandaşlardan Yıldız Öner: "Fazlı amca yağmurda, çamurda...

Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor

81 yaşındaki adam kızlarının kendisine bakmadığını öne sürüp parklarda yaşamaya başladı

Fazlı Seçgin:

"Allah'tan hayırlı bir ölüm istiyorum"

"Mahallede oturan vatandaşlardan Yıldız Öner:

"Fazlı amca yağmurda, çamurda hep burada"

ADANA - Adana'da 81 yaşındaki adam, Babalar Günü öncesi kızlarının kendisine bakmadığını öne sürerek parklarda yaşamaya başladı. Gözü yaşlı adam, "Maaşımı kızlarımdan alın, beni Kadirli'ye gönderin. Kızlarım cenazeme dahi gelmesin" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası emekli Fazlı Seçgin'i 8 ay önce kızları Adana'ya getirdi. Burada merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ne gelen Seçgin'in, iddiaya göre emekli maaşını da kızları almaya başladı. Maaşını aldığı halde kızlarının kendisine bakmadığını öne süren ve evde kötü muamele gördüğünü belirten yaşlı adam, eve yakın bir parkta yaşamaya başladı.

Belirli aralıklarla kızının evine giden yaşlı adamı gören mahalleliyse yardım etmek istedi ancak Seçgin yardımları kabul etmedi. Parkın çevresindeki vatandaşlar Fazlı Seçgin'e kızlarının bakmadığını öne sürerken iddialarının hedefindeki Seçgin'in kızlarına ise ulaşılamadı.

"Ben aç susuz dolaşıyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fazlı Seçgin, yaşadığı dramı gözyaşları içerisinde anlatarak, "8 aydır buradayım. Bazen kızlarımın yanında kalırdım ama kızlarım da artık bana ters döndü. Buralarda günüm geçiyor. Kızlarımdan hiç yüz almadım. Beni istemediklerini düşünüyorum. Emekli maaşımı da aldılar. Ben aç susuz dolaşıyorum, maaşı onlar aldı. Benim maaşımı ve kimliğimi verip beni Kadirli'ye göndersinler. Ben bir tek bunu istiyorum. ya Allah beni emanetine alsın yada beni oraya göndersinler" diye konuştu.

"Beni o evde istemiyorlar"

Öldüğünde kızlarının cenazeye gelmesini de istemediğini söyleyen Seçgin, "Kadirli'ye gitme umudu kesilirse beni bir tek intihar temizler. Beni o evde istemiyorlar" dedi.

Babalar Günü öncesi sokakta kalan Fazlı Seçgin, "Benim benden haberim yok, Babalar Günü'nden nasıl haberim olsun. Ben bitmişim. Allah'tan hayırlı bir ölüm istiyorum. Kızımın yanında olmak istemem. İntihar ederim yine de o eve gitmem. Yüzlerini görmeyim onlarda beni görmesin. Emekli maaşımı, kimliğimi ve Kadirli'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ettiğinizi çekersiniz"

Yıldız Öner isimli vatandaş ise Fazlı Seçgin'in uzun süredir parkta kaldığını söyledi. Öner, "Yağmurda, çamurda hep burada. Bir gün amcanın yanına yaklaştım sana yardımcı olayım dedim ama istemedi. 6 çocuğu varmış ve ona bakmıyorlarmış" diye konuştu.

Yaşlı adamın çocuklarına seslenen Öner, "Ettiğinizi çekersiniz, babanızı annenize saygı gösterin. Yemin ediyorum sürünürsünüz. Yiyecek ekmeğinizi yiyemezsiniz" şeklinde konuştu.

Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor
Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor
Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor
Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor

Huzurevleri Mahallesi, Babalar Günü, Osmaniye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş 12:46 Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek 12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı 12:30 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce 12:07 Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı 12:00 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı 11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın 11:18 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
12:27 Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı: 9 ölü, 15 yaralı
11:59 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?         
12:51
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar         
12:04
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı         
11:57
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 12:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir babanın gözyaşları... Fazlı dede Babalar Gününe parkta yalnız giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement