Son Dakika Haberleri: Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor
Son Dakika Güncel Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor - Son Dakika

Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor

6 saat önce

Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor Eczanelere dahi borçlanan engelli vatandaş yardım bekliyor Bir bacağı kesik olan ve vücudunda yaralar çıkan 49 yaşındaki adam hayata tutunmaya çalışıyor Engelli vatandaş yaşamak için hastalığa olduğu gibi yoksulluğa...

Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor

Eczanelere dahi borçlanan engelli vatandaş yardım bekliyor

Bir bacağı kesik olan ve vücudunda yaralar çıkan 49 yaşındaki adam hayata tutunmaya çalışıyor

Engelli vatandaş yaşamak için hastalığa olduğu gibi yoksulluğa da direniyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yakalandığı şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen ve böbrek yetmezliği de baş gösteren 49 yaşındaki adam ilaçlarını almak için eczanelere dahi borç yaptığını kaydederek, zor durumda odluğunu söyleyip yardım istedi.

Buldan Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Sedat Başcivaroğluhayırseverlerden yardım bekliyor. Böbrek hastalığından dolayı tedavi görmek için sürekli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gitmek zorunda olduğun ve bu yüzden eline geçen 3 ayda bir verilen yaklaşık bin 500 TL tutarındaki engelli aylığının çoğunu yol parası ve ilaç almakta kullandığını belirten Başcivaroğlu "Böbrek ve doğuştan şeker hastasıyım. Sol ayağım dizimin altından kesildi. Sağ ayağımdan bir parmağım daha kesildi. Elime geçen engelli aylığımla kiramı bile ödeyemiyorum. Sürekli insülin kullanmak zorundayım. Evimde eski eşyalarımı bile ev sahibim verdi. Yıllardır bir ayakkabı alamadım. Eşim de akciğer hastası, üzüntüsünden şeker hastası oldu, o da çalışamıyor. Yarı aç yarı tok yaşıyoruz, bazı akşamlar karı koca aç yatıyoruz. Bakkala, eczanelere, tüpçülere borçlarım çoğaldı. Mutfakta ocağım bozuldu yaptıramadım, piknik tüpüyle yemek yapmaya çalışıyoruz. Kış geldi bırakın kömürü, bir sobam bile yok. Hayırseverlerden bize yardım elini uzatmalarını bekliyorum. Maddi, manevi her yardıma ihtiyacım var" dedi.

Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor

Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor
Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]