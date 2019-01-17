Bir Bakteri 12 Saatte 69 Milyar Adede Kadar Çoğalıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle fırıncılara hijyen eğitimi verdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle fırıncılara hijyen eğitimi verdi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği hükümleri dahilinde ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanlara yönelik hijyen semineri tertipledi. İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 180 kişinin katıldığı eğitimde konuşan ziraat mühendisleri Hilal Günalp ve Dilek Özipek Donduran, sunumun ardından fırıncıları imtihana tabi tuttu. Sınavda başarılı olanlara belge verildi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Gıda Kontrol Görevlisi Ziraat Mühendisi Hilal Günalp, "Temizlik birkaç aşamadan oluşur. Kaba temizlik ile başlarız, daha sonra deterjan kullanılan normal temizliğe geçeriz ve son olarak durulama yaparak deterjan kalıntılarının gıdaya bulaşmasını önleriz. Temizledik dediğimiz yüzeye mikroskopla baktığımızda yüzeyden sadece görünür kirlerin uzaklaştığını fakat mikropların halen orada mevcut olduğunu görürüz. İşletmelerde temizlik yapıldı deniliyor ama bu hiçbir zaman o yüzeyin tamamen temizlenmiş olduğu anlamına gelmez, dezenfeksiyon şarttır. Doğal temizleyicileri kullanmalıyız. Uzmanlar doğal temizleyici olarak mai sabun, dezenfektan olarak da sirke kullanılmasını tavsiye ediyor. Çiftlikten çatalımıza gelene kadar üretim, işlenme, depolanma, taşınma gibi aşamalarda sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek için kurallara uyulması ve önlemlerin alınması gerekir" dedi.



Günalp, bir bakterinin 12 saatte 69 milyar adede kadar çoğalabileceğini belirterek, "Gıdalarda zararlı maddelerin bulaşmalarını ve bozulmaları engellemek için gıda hijyenini ön planda tutmamız gerekir. Çalışanlarımız işlerini yaparlarken maske, bone ve eldiven takarak gıda hijyenini tehlikeye atacak unsurları azaltabilirler. Sokak kıyafeti ile kesinlikle üretim alanına girilmemelidir. Çalışanlar takı kullanıyorlarsa bu takılardan herhangi bir parçanın gıdaya karışmamasına dikkat etmeliler. Temizlikte kullanılan dezenfeksiyon maddeleri gıdalarda kimyasal tehlikeye yol açabilir. Doğru bir şekilde durulanmaması gıdayı olumsuz yönden etkileyebilecek başlıca sebeplerden bir tanesidir. Bakteri, virüs, parazit ve küf bizim karşılaştığımız biyolojik tehlikelerdir. Bunlar ürünlerde bozulmaya, istenmeyen koku ve tatlara yol açarlar" diye konuştu. - BURSA

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