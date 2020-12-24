'Bir Baloncuk Patladı' "Ne-densiz Soru(n)lar" - Son Dakika

'Bir Baloncuk Patladı' "Ne-densiz Soru(n)lar"

24.12.2020 16:12
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'Bir Baloncuk Patladı'

Bir ailenin yaşamı, hiç de masum olmayan o "baloncuk" sözcüğü ile alaşağı olurken endişe ve umut arasında geçen zamanın içinde, bir yerlerde yeniden başlamayı öğretiyor.

Kendi sınırlarından emin, ailesine koşulsuz bir sevgiyle bağlı Zeynep'in hikâyesinde, cesaretin ve asla vazgeçmeyişin arasına daha fazlası olamaz sanılan korkular giriyor. "Beklemenin cehennem olduğunu bilenler, bir yandan da zaman her şeyin ilacı diyorlardı. Bu nasıl bir ironiydi peki? İnsan neden kendisine dürüst olamıyordu ya da ne zaman yeterince dürüst kalamıyordu? Boşluğa bırakılan milyonlarca cevapsız soru, aldığınız her bir tokat darbesi oluyordu. Sizi bir yandan sarsıyor ama asla tam anlamıyla da kendinize getirmiyordu. Siyahı siyah mı yok edecekti?"

Bazen daha fazlası olamaz denilen her şeyin daha fazlası olduğunu anlatan Bir Baloncuk Patladı – Ne-densiz Soru(n)lar, hayatının baharında yeni sorular sormayı öğrenen ve aldığı yanıtlarla yaşamını yeniden şekillendiren Zeynep'in ve her şeye rağmen umudu canlı tutmanın yolunu el yordamıyla keşfetmenin duygu yüklü anlatısı. Başına gelenler ve altından kalkmanın pek de kolay olmadığı günler, geceler arasında birbirine hiç benzemeyen suretlerde aşkı keşfederken büyümenin de bambaşka bir halini deneyimliyor.

Sayfalar arasında ivmesi bir an düşmeyen, birbirinden derin sorular soran Bir Baloncuk Patladı – Ne-densiz Soru(n)lar okurun da yaşamın farklı bir yüzüne, hiç bakmadığı gözlerle bakmasını ve "Ben bunu, bu kadarını yapabilir miydim?" sorusunu sormasını sağlayacak.

Yazar Hakkında

Burçin Sözmen

Yazmaya olan tutkusu, küçükken tuttuğu günlükler ile başlamış ve lisede okul dergisinde felsefe üzerine yazılar yazarak devam etmiştir. Amatör olarak yazdığı şiirler, o dönem bazı dergiler de yayımlanmış olsa da, hikaye ve düz yazı yazmaya olan sevgisi daha ağır basmıştır. Şu anda bir dergide aylık yazılar yazan Burçin Sözmen, aynı zamanda özel bir şirkette insan kaynakları profesyonelidir. Birçok topluluk ve kurumda, özellikle çocuklara yönelik gönüllü, sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almaktadır.

Her şeyi yazmak kadar, her anın hikayesi olduğuna inandığı için fotoğraf çekmeyi ve bir başka tutkusu olan müziği, pikap ve plaklardan dinlemeyi de daha çok sevmektedir.

Advertorial, Son Dakika

Son Dakika Advertorial 'Bir Baloncuk Patladı' 'Ne-densiz Soru(n)lar' - Son Dakika


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