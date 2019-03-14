"Bir Banka Soygunu Komedisi" Zorlu'da!

Başrollerini Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın paylaştığı oyunda, oyuncuların başarılı performansının yanı sıracoşkulu danslar, eğleceli şarkılar, sayısız kostüm ve yer çekimine meydan okuyan dekor seyirciyi büyülüyor.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, "Bir Banka Soygunu Komedisi", şehir bankasına emanet edilen değerli elmasın peşine düşen soyguncuların kahkaha dolu hikayesini konu alıyor.

Oyun, 19 ve 20 Mart'ta iki gece peş peşe Zorlu Platinum Sahnesi'nde!

Oyun hakkında:

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor.

Herkesin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri.