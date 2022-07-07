"Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir" - Son Dakika
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"Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir"

07.07.2022 11:12
"Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetten Bakan ve vekil 18 kişinin istifa etmesinin ardından görevine devam edeceğini belirterek, "Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetten Bakan ve vekil 18 kişinin istifa etmesinin ardından görevine devam edeceğini belirterek, "Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi yönetimine olan güvensizlik nedeniyle hükümetten Bakan ve vekil 18 kişinin istifasının ardından açıklamada bulundu. Avam Kamarası'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Johnson, "istifa etmesi gereken herhangi bir durum olup olmadığı" sorusuna karşılık, "Önemli bir yetki verildiğinde zor koşullarda bir başbakanın görevi devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.

Muhafazakar Milletvekili Tim Loughton tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna ise Johnson, "Açıkçası, hükümetin devam etmesinin ve verdiğimiz görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da Ukrayna halkını destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim o zaman yapardım. Ancak önemli bir yetkiye sahip olduğu zor koşullarda bir başbakanın görevi, görevine devam etmektir. Benimde yapacağım şey bu" şeklinde yanıtladı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir' - Son Dakika

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