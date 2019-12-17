"Bir Başka Gaziantep" okurların başucu kitabı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından okurlarla buluşturulan "Bir Başka Gaziantep" adlı eser zengin içeriği ve gezi yazılarıyla benzersiz bir okuma keyfi sunuyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sık sık dile getirdiği "Medeniyet Şehri Gaziantep" sözleri Dr. Rıfat Ergeç'in "Bir Başka Gaziantep" kitap çalışmasıyla vücut buldu. Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ tarafından basımı gerçekleştirilen Ergeç'in gezi yazısı temalı kitap çalışması, Hasan Yelken'in eşsiz fotoğraflarıyla bütünlük oluşturdu.



Kitapta, Gaziantep'in ilk çağlardaki tarihi, arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan bilgileri, değişik medeniyetlere ait antika eserleri ve Osmanlı dönemi mimari eserleri üzerinde duruldu.



Öte yandan Gaziantep'in kanyonları, mağaraları ve yeraltı yerleşim yerleri fotoğraflarla desteklendi. Tarihi mekanlardan mesire yerlerine, yaylalardan şehir merkezine değin pek çok konu ayrıntıları bir şekilde ele alındı.



"Bir Başka Gaziantep" birçok kitaba ilham kaynağı oldu



Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, 'Bir Başka Gaziantep'in birçok kitaba ilham kaynağı olduğunu belirtti. "Bir Başka Gaziantep" adlı kitabı daha önce yayımladıklarını da belirten Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Yakar, "Son dönemlerde Gaziantep'te tarihi ve turistik alanların ön plana çıkmasıyla birlikte 'Bir Başka Gaziantep' adlı kitabın tanıtımını bir kez daha öne çıkardık. Gazi Kültür AŞ olarak şu ana kadar Gaziantep'in tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı, coğrafyası ve turizmiyle ilgili 32 tane kitap yayımladık. 3 tane de hali hazırda yayımlanmayı bekleyen kitabımız var. Gaziantep'in şu andaki durumunu geçmiş dönemlerden alıp geleceğe aktarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Bir Başka Gaziantep' kitabı ilk yayımladığımız kitaplar arasında yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere o kadar farklı değerlere sahip bir kentte yaşıyoruz ki biz bu kültürleri ve tarihi birikimi bir arada tutmak amacıyla 'Bir Başka Gaziantep' adlı kitabı kentimiz için çok gerekli gördük. Kitapta, Gaziantep'in çevresinde bulunan arkeolojik eserlerden, tarihi eserlerden ve doğal güzelliklerinden hareketle pek çok önemli eseri bir araya getirdik. Daha sonra 'Bir Başka Gaziantep' kitabında bölüm olarak ayırmış olduğumuz çoğu başlık bilgi açısından çok zengin bir kaynağa sahip olduğu için bazı başlıklardan yeni kitaplar oluşturduk ve yayımladık" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ tarafından yayımlanan kitap, Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi mağazalarında satışa sunuldu. - GAZİANTEP