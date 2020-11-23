"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı öğretmenler için uyarlandı - Son Dakika

"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı öğretmenler için uyarlandı

23.11.2020 21:07

İlk defa Ayten Alpman tarafından 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli eser öğretmenler için "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla uyarlandı.

İlk defa Ayten Alpman tarafından 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli eser öğretmenler için "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla uyarlandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetinde bulundu. Erener, Selçuk'un daveti üzerine öğretmenler için "yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmak" üzere merhum sanatçı Ayten Alpman tarafından ilk defa 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının sözlerini yeniden uyarladı ve seslendirdi. "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla yeniden uyarlanan şarkının klibini Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştı. Salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntülerden kurgulanarak oluşturulan klipte, öğretmenlerin öğrencilerine karşı sevgisini ve samimiyetini yansıtan görüntüler yer aldı. Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin, bugün görevde olan, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirten Selçuk, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yürekleri 'memleket'imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman'a, sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener'e, düzenleyicisi Emre Kula'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Öğretmenlerimize hediyemiz olsun" - Bir Başkadır Benim Öğretmenim Dünya neden dönüyor Kalbim nasıl çarpıyor Hayatı bir tahtaya yazarmış Benim adım kaç harfmiş Bir yıl kaç gün edermiş Hepsini bilir benim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay Kuşlar nasıl uçuyor Her ağaç nasıl büyüyor Kitaplar dolusu anlatırmış Doğanın kalbi varmış O da nefes alırmış Hepsini bilir benim öğretmenim Lay lay lay lay lay lay İyi insan olmayı Sonunda barışmayı Sabırla bıkmadan öğretirmiş Annemin sıcağından Babamın kollarından Sana emanetim öğretmenim Lay lay lay lay lay lay Bir başkadır benim öğretmenim

Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı öğretmenler için uyarlandı
Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı öğretmenler için uyarlandı
Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı öğretmenler için uyarlandı
Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı öğretmenler için uyarlandı

Sertab Erener, Ayten Alpman, Selçuk, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı öğretmenler için uyarlandı - Son Dakika


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