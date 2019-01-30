Bir Başkan Adayı Daha Gerilime Yola Açtı
1 saat önce
Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde zorlu günlerden geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Kadıköy'den sonra Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'in de adaylığının tartışmaya açıldığı belirtiliyor.
Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde zorlu günlerden geçen Cumhuriyet Halk Partisi
'nde, Kadıköy
'den sonra Kartal
Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel
'in de adaylığının tartışmaya açıldığı belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır Kartal'da Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Altınok Öz
yerine, henüz 32 yaşındaki Gökhan Yüksel'in adaylığı hem İYİ Parti
tarafından hem de CHP
Kartal ilçe örgütü tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Kulis bilgisine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in durumu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüştüğü iddia ediliyor.
SÜSLÜ'DEN MYK
'YA ÖNERGE ÇAĞRISI
Ayrıca, Kartal'da mevcut Belediye Başkanı Altınok
Öz'den sonra, en güçlü aday adayı olarak görülen Hüsnü Süslü
'den de 32 yaşındaki Gökhan Yüksel'in aday gösterilmesiyle ilgili bir çağrı geldiği belirtiliyor. Buna göre, Süslü MYK'da kendisine yakın olan isimlere mevcut Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday gösterilmesi için önerge vermesi çağrısında bulunduğu ve Parti Meclisi'nde Kartal Belediye Başkan Adayı'nın oylanabileceği vurgulanıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:06 Kaynak: İHA
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