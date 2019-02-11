Bir Batında 13 Yavru Doğurdu

Erzurum
'da, kanaması üzerine sahibi tarafından Hayvan Hastanesine getirilen "Lady" isimli melez ırk köpeğinin sezaryenle 13 yavru dünyaya getirmesi veteriner hekimleri şaşırttı.
Sefa Akgül'e ait Lady'nin kanaması bulunmasından dolayı Atatürk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.
Veterinerler tarafından yapılan muayenede, Lady'nin gebe olduğu ve doğumunun başladığı belirlendi.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat
ve 7 kişilik ekibi, ameliyathanede yaklaşık 1 saat 15 dakika süren sezaryen doğumla Lady'nin 13 yavru dünyaya getirmesine yardımcı oldu.
Lady'nin doğurduğu 13 yavrudan 7'si erkek 4'ü dişi 11 yavru hayatta kalmayı başarırken, 2'si rahimden ölü olarak çıkarıldı.
Doğumdan sonra küvöze alınan yavrular, hastanelerinde ilk defa bu sayıda yavrunun dünyaya gelmesinden dolayı hastane çalışanları tarafından yoğun ilgi gördü.
Lady, operasyon sonrası anesteziden uyandırılıp yavrularına ilk sütünü verdi.
Normal şartlarda 5-6 yavrulayan köpeğin 13 yavru dünyaya getirmesi şaşkınlıkla karşılandı.
"7 kişilik bir ekiple operasyonu yaptık"
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lady'nin 3 günlük kanama şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.
Yapılan muayeneler sonucu doğumun başladığını tespit ettiklerini anlatan Çolak, "Lady, hemen operasyona alındı ve sezaryen yaptık. Bu operasyonlarda normalde kısırlaştırmaya gidebiliyoruz ama hayvan sahibi kısırlaştırmayı istemediği için sadece sezaryen operasyonu yapıldı ve yavrular dışarı alındı." dedi.
Çolak, operasyonla 13 tane yavru alındığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Yavrulardan 11'i yaşıyor, 2'si de maalesef rahimden çıktıklarında ölmüştü. Bu, Lady'nin ikinci doğumu. İlk doğumunda da 8 yavru vermiş. 7 kişilik bir ekiple operasyonu yaptık. Aslında operasyonu yapan iki kişi ama bizler de yavruları yaşatmak için yardım ediyoruz. Burada fazla sayıda yavru gebeliği söz konusu. Normalde 5-6 arasında yavru doğurması lazım ama bundan önceki doğumunda da 8 yavru vermiş. Bu doğumda da 13 tane yavru verdi."
-"Meme sayısından bile fazla sayıda bir yavru doğurdu"
Yavruların doğumdan hemen sonra küvöze alındığını anlatan Çolak, yavruların emzirildiğini ancak sayıları fazla olduğundan dolayı bundan sonra yapay yolla besleneceklerini kaydetti.
Çolak, bu kadar yavrunun doğmasının da kendileri için bir rekor olduğundan bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:
"13 sayısı hastanemiz için bir rekor. Daha önce sezaryen operasyonuyla en fazla 10 yavru almıştık. Bu, hastanemiz için bir rekor. Hayvan için de çok fazla sayıda yavru gebeliği söz konusu. Meme sayısından bile fazla sayıda bir yavru doğurdu. 10 memesi var, 13 yavru doğurdu. Hastanemizde 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. Nöbetçi arkadaşlar mesai saatinden sonra gelen hastalara müdahale ediyorlar. Eğer kendi branşları dışında bir olaysa icabcı arkadaşları çağırıyorlar."